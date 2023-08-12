«Манчестер Юнайтед» отложил решение по Гринвуду

Будущее нападающего Мэйсона Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» пока остается туманным. По сообщениям журналистов ESPN, руководство «красных дьяволов» не станет объявлять о судьбе 21-летнего футболиста в ближайшее время. Было принято решение отложить внесение вердикта на более поздний срок.

Напомним, что Гринвуд был отстранен от команды из-за обвинений в домашнем насилии. Уголовное дело в отношении нападающего было закрыто в феврале, однако игрока до сих пор не вернули в заявку команды. Он занимается индивидуально.

«МЮ» стартует в новом сезоне матчем против «Вулверхэмптона», который запланирован на 14 августа.