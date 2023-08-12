Гари Невилл назвал фактор успеха Гвардиолы

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о секрете успеха экс-наставника манкунианцев Алекса Фергюсона и нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«На пенсии я понял, что секрет успеха Фергюсона заключался в том, что группа молодых игроков работала каждый день на максимуме под его руководством. Футболисты много тренировались и никогда не сдавались. «МЮ» делал это на протяжении 15 лет. Это как раз то, что Гвардиола смог сделать в своих клубах. Если заставить футболистов выкладываться каждый день, то вы обязательно выиграете. Пеп безжалостен, он никогда не упускает этот момент», - передает слова Невилла Sky Sport.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл.