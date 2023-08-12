«Челси» начал искать замену Нкунку

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о повреждении новичка команды Кристофера Нкунку. Из-за травмы колена французский нападающий проведет в лазарете около четырех месяцев.

«Очень жаль, что Нкунку травмировался. Он находился в отличных кондициях, это важный игрок для команды. Вы все видели его уровень на поле. Кристофер универсален, он способен играть на многих позициях. Его потеря – огромная проблема для нас.

Сейчас мы работаем на рынке, чтобы найти ему замену. Нам будет сильно не хватать Нкунку», - цитирует специалиста The Athletic.

Француз перешел в «Челси» этим летом, подписав контракт на шесть лет. Его трансфер обошелся лондонцам в 60 млн евро.