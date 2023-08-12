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Гвардиола рассказал о конфликте с Холанном

12 Августа 2023 • 07:38 Комментировать (1)

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конфликте с нападающим команды Эрлингом Холанном во время поединка первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли».

«Команде нужно было играть более прямолинейно с Эрлингом, и мы продемонстрировали такую игру во второй тайме. Он всегда хотел получать мяч и требовал этого от партнеров. Но когда до конца тайма остается несколько минут… Матео и Родри потеряли мяч из-за этого. В тот момент Силва был прав, не отдав ему передачу. Не считаю это проблемой. Холанн забил два гола и доволен этим», - цитирует Хосепа Sky Sports.

Матч завершился крупной победой «Ман Сити» со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Августа 2023 в 09:07
ай.. и в чема тута канфликта.. абы чё накаляпать.. А-ха-ха-ха! )))
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