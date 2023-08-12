Гвардиола рассказал о конфликте с Холанном

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конфликте с нападающим команды Эрлингом Холанном во время поединка первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли».

«Команде нужно было играть более прямолинейно с Эрлингом, и мы продемонстрировали такую игру во второй тайме. Он всегда хотел получать мяч и требовал этого от партнеров. Но когда до конца тайма остается несколько минут… Матео и Родри потеряли мяч из-за этого. В тот момент Силва был прав, не отдав ему передачу. Не считаю это проблемой. Холанн забил два гола и доволен этим», - цитирует Хосепа Sky Sports.

Матч завершился крупной победой «Ман Сити» со счетом 3:0.