«Бёрнли» проиграл последние 12 матчей «Манчестер Сити» - это антирекорд клуба

С неудачи начал «Бернли» новый сезон английской Премьер-лиги - команда Венсана Компани проиграла с крупным счетом чемпиону страны - «Манчестер Сити». Это означало, что клуб проиграл свой двенадцатый матч кряду в противостоянии с «горожанами». В последний раз «Бернли» не проиграл «Манчестер Сити» в феврале 2018 года, тогда команды сыграли вничью - 1:1. Эта серия из двенадцати поражений подряд против конкретного соперника является абсолютным антирекордом клуба.

Во втором туре английского чемпионата «Бернли» сразится с «Лутон Таун», это случится девятнадцатого августа.