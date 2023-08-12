Полузащитник Фред официально перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче».

Турецкий клуб объявил о подписании 30-летнего футболиста посредством социальных сетей. Срок длительности контракта хавбека пока не уточняется. Как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо, трансфер бразильца обойдётся «Фенербахче» в 15 млн евро с учётом бонусов.

В активе Фреда 14 забитых мячей и 19 ассистов в 213 матчах за «Манчестер Юнайтед» с момента прихода в клуб в 2018 году. В прошедшем сезоне игрок принял участие в 56 поединках команды Эрика тен Хага, отметившись шестью точными ударами и шестью результативными пасами.