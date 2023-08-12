Романо: «В «Челси» почти уверены, что трансфер Кайседо будет завершён в субботу»

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился обновлённой информацией о ходе переговоров между «Челси» и «Брайтоном» по Мойсесу Кайседо.

21-летний полузащитник ещё до открытия трансферного окна договорился с «Челси», поэтому недавно отказался переходить в «Ливерпуль», который был готов заплатить за трансфер чуть более 127 млн евро. По информации Романо, после успешных переговоров с «Брайтоном», которые состоялись вечером пятницы, руководство «пенсионеров» почти уверено в том, что сделка будет закрыта уже в субботу. В ближайшие часы стороны проведут новые обсуждения.

Ожидается, что «Челси» заплатит за Мойсеса Кайседо примерно ту же сумму, с которой был готов расстаться «Ливерпуль».