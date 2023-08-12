Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза ещё может сменить клуб до закрытия летнего окна.

В июле футболист был связан с возможным переходом в различные европейские клубы, также интерес к нему проявляли представители чемпионата Саудовской Аравии. Как сообщает журналист Джованни Альбанезе, 25-летний итальянец по-прежнему может расстаться с «Ювентусом». Ожидается, что в последние недели трансферного окна гранды Английской премьер-лиги могут перейти от простого интереса к конкретным действиям.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая стоимость Федерико Кьезы составляет 40 млн евро. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до 2025 года.