Клопп прокомментировал возможный уход Алькантары из «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Испанец был связан с переходом в саудовский «Аль-Ахли», однако предпочёл остаться в «Ливерпуле». Хавбек намерен провести текущий сезон в составе «красных», что подтвердил рулевой команды Юрген Клопп: «Он пришёл и спросил меня о своей роли, мы поговорили. Тьяго – невероятно опытный игрок, который очень нам поможет», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова немецкого специалиста.

Контракт Тьяго Алькантары с «Ливерпулем» рассчитан до середины июня следующего года. Цвета мерсисайдцев 32-летний футболист представляет с 2020 года.