Компани – о поражении от «Манчестер Сити»: «Мы извлекли пользу из матча с лучшей командой мира»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани рассказал, что думает о матче первого тура АПЛ-2023/24 против «Манчестер Сити» (0:3).

Встреча началась для «кларетовых» наихудшим образом: уже на четвёртой минуты счёт открыл лучший бомбардир прошлого розыгрыша чемпионата – Эрлинг Холанн. На 36-й минуте чемпионы удвоили преимущество усилиями всё того же Холанна, а во втором тайме точный удар нанёс Родри.

«Манчестер Сити» – лучшая команда в мире на данный момент. Я сказал своим игрокам, что мы должны извлечь хоть что-то из этого матча – в идеале, конечно, результат, – но мы должны были что-то получить. Чувствую, что сегодняшний урок не прошёл даром. Мы будем становиться только лучше», – приводит BBC слова Компани.