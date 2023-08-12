Гвардиола – о травме де Брёйне: «Всё та же проблема»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травме полузащитника Кевина де Брёйне.

Бельгиец был вынужден покинуть поле уже на 22-й минуте встречи первого тура нового розыгрыша Премьер-лиги против «Бёрнли». Матч завершился победой «горожан» со счётом 3:0.

«Да, он снова травмирован. Та же проблема, что и в прошлом сезоне, как он сказал мне. Это серьёзно. Нужно всё обдумать с медицинской бригадой.

Он хорошо себя чувствовал и здорово провёл первые минуты, но, к сожалению, опять получил повреждение. Возможно, ему не следовало выходить в старте, но то, что произошло, могло случиться и на 50-й, и на 65-й, и на 70-й минуте», – передаёт BBC слова Гвардиолы.