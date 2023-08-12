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Холанн – о победе «Манчестер Сити»: «Мы неплохо сыграли, но это только начало»

12 Августа 2023 • 00:44 Комментировать
Бёрнли
0:3
Манчестер Сити
окончен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пообщался с журналистами после победы над «Бёрнли» (3:0).

Норвежец уже на четвёртой минуте открыл счёт в матче первого тура Премьер-лиги, а на 36-й минуте удвоил преимущество «горожан». После перерыва ещё один мяч в ворота новичков лиги провёл Родри.

«Приятно начать всё с чистого листа спустя два месяца. Конечно, особенно приятно начинать с победы.

Думаю, для первого матча сезона мы выступили довольно неплохо, но это только начало, впереди большая дистанция. Нам нужно сосредоточиться на себе, не допускать лишнего напряжения», – заявил в интервью Sky Sport 23-летний форвард.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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