Холанн – о победе «Манчестер Сити»: «Мы неплохо сыграли, но это только начало»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пообщался с журналистами после победы над «Бёрнли» (3:0).

Норвежец уже на четвёртой минуте открыл счёт в матче первого тура Премьер-лиги, а на 36-й минуте удвоил преимущество «горожан». После перерыва ещё один мяч в ворота новичков лиги провёл Родри.

«Приятно начать всё с чистого листа спустя два месяца. Конечно, особенно приятно начинать с победы.

Думаю, для первого матча сезона мы выступили довольно неплохо, но это только начало, впереди большая дистанция. Нам нужно сосредоточиться на себе, не допускать лишнего напряжения», – заявил в интервью Sky Sport 23-летний форвард.