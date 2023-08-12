Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после успеха своей команды в матче первого тура Английской премьер-лиги.

«Горожане» забили в ворота соперников три безответных мяча. Эрлинг Холанн открыл счёт на четвёртой минуте, а ближе к перерыву отпраздновал дубль. На 75-й минуте итоговый результат на табло установил Родри.

«Мы хорошо начали, даже смогли забить, но затем пришлось побороться. У нас начались проблемы, но спустя какое-то время мы снова заиграли здорово. Первый матч против новичков лиги – это всегда непросто. Они обязательно отдадут все силы, но нам повезло забить быстрый мяч. Мы оставили соперникам шансы вернуться в игру, и нам нужно прибавлять», – приводит BBC слова Гвардиолы.