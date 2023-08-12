«Барселона» возобновила переговоры по Канселу

«Барселона» снова приступила к работе над подписанием правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Рулевой Хави Эрнандес обозначил португальца в качестве приоритетного варианта на правый край обороны, но из-за финансовых трудностей каталонскому клубу будет непросто согласовать сделку с «Манчестер Сити». Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» всё же возобновила переговоры по Канселу – как с руководством «горожан», так и с окружением 29-летнего игрока. В ближайшие дни стороны попробуют найти решение, которое устроит всех.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Жоау Канселу в 50 млн евро.