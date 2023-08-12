Гвардиола преподал урок Компани: «Манчестер Сити» легко разгромил «Бёрнли» в гостях

«Манчестер Сити» не испытал проблем в первом туре Премьер-лиге и не пожалел легенду клуба Венсана Компани. «Горожане» в первом тайме забили дважды в ворота «Бёрнли», а после перерыва довели счёт до разгромного.

В пятницу стартовала Английская премьер-лига. В первом матче сезона чемпион страны последних трёх сезонов «Манчестер Сити» отправился на выезд к «Бёрнли», который как раз по итогам прошлом сезона лишь вернулся в элиту. Главной же интригой этого матча было противостояние «горожан» против легенды клуба Венсана Компани, который возглавляет «бордовых».

«Манчестер Сити» сразу забрал мяч и очень быстро забил. После розыгрыша углового справа последовала подача на дальний угол вратарской, откуда Родри головой сбросил в центр, и Холанн в касание пробил в цель с нескольких метров.

Подопечные Гвардиолы после этого продолжали владеть мячом и искать варианты у чужих ворот. То де Брёйне издали пробил выше, то Холанн не смог замкнуть прострел с фланга. Правда, и хозяева постепенно пришли в себя и стали подходить к воротам соперника, но всерьёз не угрожали. При этом уже в середине тайма «горожане» из-за травмы потеряли де Брёйне, который уступил место новичку команды Матео Ковачичу.

На 28-й минуте Фостер перехватил мяч на чужой половине, слева ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, но немного не попал. В этот промежуток времени «Бёрнли» вообще активно прессинговал и перехватывал мячи. Однако «Манчестер Сити» после этого проснулся, вновь забрал мяч и за десять минут до перерыва удвоил счёт. Фолен справа прорвался и прострелил в центр штрафной, Альварес покатил мяч чуть левее, и Холанн красивым ударом в дальний верхний угол рикошетом от перекладины отправил футбольный снаряд в цель.

«Горожане» после этого перекатыванием мяча усыпили соперника. В компенсированное время после длинной передачи Фоден вырвался один на один с Траффордом, но затянул с ударом, и его успели нагнать соперники и помешать пробить. В итоге на перерыв гости и так ушли, уверенно ведя в счёте. При этом сразу после свистка на перерыв на поле выбежал Гвардиола и что-то эмоционально и недовольно высказывал Холанну.

В начале второго тайма «Манчестер Сити» продолжала владеть инициативой и атаковать, хотя голевых моментов не создавал. При этом «горожане» активно зарабатывали угловые. После одного из них Родри головой пробил в угол, но получилось несильно, и Траффорд мяч забрал. По истечении часа Холанн зацепился за футбольный снаряд на чужой половине, протащил его до чужой штрафной и покатил на Альвареса, но тот неудачно его обработал, и удар получился неопасным.

«Бёрнли» пытался что-то предложить взамен, но к воротам Эдерсона подопечные Компани если и доходили, то всерьёз потревожить бразильца им не удавалось. За пятнадцать минут до конца матча «горожане» забили и третий гол. «Манчестер Сити» заработал штрафной на левом фланге, последовал навес, борьба, и мяч просто остановился на линии вратарской, откуда Родри точно пробил в цель мимо соперников.

За десять минут до конца матча на поле у гостей вышел самый дорогой защитник в истории Йошко Гвардиол. Однако «Бёрнли» толком его не проверил. В свою очередь у ворот хозяев моменты продолжали возникать. За пять минут до конца матча Альварес уже справа ворвался в штрафную и пробил, но Траффорд ворота спас. В компенсированное время Зарури прямой ногой шипами влетел в Уокера, и после просмотра ВАР защитник был удалён. Кстати, футболист «горожан» был заменён после этого приёма, но покинул поле на своих ногах.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл», правда, до этого подопечным Гвардиолы предстоит сразиться с «Севильей» в матче Суперкубка УЕФА. «Бёрнли» же в спокойном недельном цикле будет готовиться к поединку против «Астон Виллы».

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