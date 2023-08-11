Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет видеть в своей команде правого защитника «Вильярреала» Хуана Фойта.

25-летний игрок давно интересен «Барселоне», однако приобрести его каталонский клуб, похоже, не сможет. Согласно сведениям DAZN, на Фойта нацелилась английская «Астон Вилла», у которой гораздо больше шансов провернуть трансфер. В подписании аргентинца очень заинтересован Эмери, работавший с ним в «Вильярреале». Бирмингемцы готовы сделать щедрое предложение по латералю.

Хуан Фойт уже имеет опыт игры в Англии – ранее он выступал за «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.