Холанн забил свой сотый гол в Топ-5 чемпионатах

В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Сити» встречается с «Бернли», и уже по итогам первого тайма чемпионы Англии добились комфортного преимущества - вернее, Эрлинг Холанн добился этого преимущества, забив два мяча.

Как оказалось, он добрался до отметки в сто голов, забитых в матчах пяти главных чемпионатов Европы. В эту классификацию попадают его голы, забитые в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию», а также, разумеется, голы в составе «Манчестер Сити» в АПЛ - в прошлом сезоне, а теперь уже и в этом.

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