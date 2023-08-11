«Челси» может заплатить рекордную сумму за Кайседо

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо намерен перебраться в «Челси».

«Ливерпуль» был готов приобрести эквадорца более чем за 127 млн евро, на что «Брайтон» ответил согласием, однако сам футболист заявил, что намерен перейти в «Челси». Как утверждает журналист Джармеш Шет, руководство лондонцев начало усиленную работу над подписанием Кайседо. Стоимость сделки может составить порядка 115 млн фунтов стерлингов (более 133 млн евро) – рекордная сумма для британского футбола. «Пенсионеры» рассчитывают согласовать условия перехода в кратчайшие сроки.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мойсеса Кайседо в 75 млн евро.