Холанн повторил необычное достижение Дрогба

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн стал лишь вторым игроком в истории Английской премьер-лиги, которому удалось забить два и более гола в первом туре нового сезона АПЛ на протяжении двух лет подряд. Как сообщает Opta Sports, ранее такое удавалось лишь экс-форварду «Челси» Дидье Дрогба.

Напомним, что в первом туре сезона-2022/23 Холанн оформил дубль в ворота «Вест Хэма». Тот матч завершился со счётом 2:0 в пользу «горожан». В сегодняшнем матче норвежец оформил дубль всего лишь за первый тайм, поразив ворота «Бёрнли» на 4-й и 37-й минутах.

Следить за происходящим в матче «Бёрнли» и «Манчестер Сити» можно в формате онлайн-трансляции от LiveResult.ru.