Фирмино оформил хет-трик в первом матче за «Аль-Ахли»

Экс-форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино здорово начал сезон в своём новом клубе – саудовском «Аль-Ахли». Бразилец оформил хет-трик в первом же официальном матче сезона против «Аль-Хазма», игра в эти минуты проходит в Джидде в рамках первого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, что до перехода в «Аль-Ахли» в статусе свободного агента 31-летний бразилец восемь лет выступал за «Ливерпуль». Вместе с Фирмино в его новом клубе выступают такие знаменитые в Европе игроки как голкипер Эдуар Менди, защитник Рожер Ибаньес, игроки атаки Рияд Марез и Аллан Сен-Максимен.

Текстовую трансляцию матча «Аль-Ахли» - «Аль-Хазм» проводит портал LiveResult.ru.