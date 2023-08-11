Холанн в первом тайме матча с «Бёрнли» оформил дубль

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не думает останавливаться – норвежец отправил второй гол в ворота «Бёрнли» на 37-й минуте очной встречи.

Фил Фоден оден отдал пас на правый фланга атаки на Кайла Уокера, который сделал прострел в штрафную площадь на Хулиана Альвареса. Тот принял мяч, выманил на себя двух защитников, после чего отпасовал налево на Холанна. Норвежец в касание с левой ноги пробил в дальний верхний угол - мяч от перекладины оказался в воротах.

Напомним, что стартовая игра сезона АПЛ началась с гола Холанна всего на четвёртой минуте встречи.

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