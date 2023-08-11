Холанн поразил ворота 35 из 40 команд, с которыми встречался в матчах топ-5 лиг

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн быстро открыл счёт забитым мячам в новом розыгрыше Премьер-лиги.

Норвежский футболист вывел «горожан» вперёд уже на четвёртой минуте выездной встречи с «Бёрнли». Согласно данным Opta, этот гол стал для Холанна 99-м в рамках пяти сильнейших европейских лиг. Кроме того, 23-летний форвард отличался минимум по одному разу в поединках с 35 из 40 соперников, которым противостоял в рамках чемпионата во время выступления за «Манчестер Сити» или дортмундскую «Боруссию».

Следить за ходом матча «Бёрнли» против «Манчестер Сити» можно на сайте LiveResult.ru.