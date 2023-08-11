Де Брёйне вынужденно покинул поле в первом тайме матча с «Бёрнли»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не смог продолжить матч первого тура АПЛ против «Бёрнли». На 22-й минуте бельгиец почувствовал недомогание и покинул поле, его в составе «горожан» заменил летний новичок клуба Матео Ковачич, а капитанская повязка перешла к Кайлу Уокеру.

Напомним, что «Манчестер Сити» удачно начал первый матч сезона в АПЛ. Главное оружие атаки «горожан» Эрлинг Холанн забил в ворота оппонентов уже на четвёртой минуте матча.

Следить за событиями игры можно в текстовой трансляции, организованной порталом LiveResult.ru.