Всего три минуты потребовалось «Манчестер Сити» для первого гола сезона АПЛ

«Манчестер Сити» уже на самом старте встречи с «Бёрнли» в рамках первого тура АПЛ обескуражил команду Венсана Компани. Эрлинг Холанн из центра штрафной площади всего на четвёртой минуте матча поразил ворота оппонентов, открыв счёт.

Таким образом, лучший бомбардир прошлого сезона стал автором первого гола сезона АПЛ-2023/24. И записал на свой личный бомбардирский счёт первый мяч.