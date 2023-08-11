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Всего три минуты потребовалось «Манчестер Сити» для первого гола сезона АПЛ

11 Августа 2023 • 22:09 Комментировать
Бёрнли
0:3
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.70 2 1.37
2-й тайм

«Манчестер Сити» уже на самом старте встречи с «Бёрнли» в рамках первого тура АПЛ обескуражил команду Венсана Компани. Эрлинг Холанн из центра штрафной площади всего на четвёртой минуте матча поразил ворота оппонентов, открыв счёт.

Таким образом, лучший бомбардир прошлого сезона стал автором первого гола сезона АПЛ-2023/24. И записал на свой личный бомбардирский счёт первый мяч.

Напомним, что текстовую трансляцию вечернего матча «Бёрнли» и «Манчестер Сити» для всех любителей футбола организовал коллектив портала LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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