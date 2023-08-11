«Бёрнли» сыграет против «Манчестер Сити» своим самым молодым составом в рамках АПЛ за всю историю

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани делает ставку на молодость.

В рамках первого тура чемпионата Англии «кларетовые» сыграют против действующего чемпиона – «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Как отмечает Opta, сегодняшний стартовый состав «Бёрнли» – самый молодой за всю историю выступления клуба в Английской премьер-лиге. Средний возраст игроков основы – 23 года и 206 дней. Кроме того, 37-летний Компани – самый молодой тренер среди всех, кто выводил команду на матч первого тура.

Текстовая трансляция матча «Бёрнли» – «Манчестер Сити» доступна на сайте LiveResult.