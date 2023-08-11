Трансфер Фреда из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче» будет закрыт в субботу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред готовится к переезду в Турцию.

Как стало известно чуть раньше, «красные дьяволы» согласились продать бразильца в «Фенербахче» за 15 млн евро, из которых 5 млн – бонусные надбавки. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, переход 30-летнего футболиста будет завершён уже в субботу.

Фред выступал за «Манчестер Юнайтед» на протяжении пяти лет. В общей сложности он принял участие в 213 поединках команды во всех турнирах, записав себе в актив 14 забитых мячей и 19 результативных передач.

Интерес к хавбеку также проявляли «Фулхэм», «Галатасарай» и «Лацио».