«Бёрнли» и «Манчестер Сити» назвали составы на первый матч нового сезона АПЛ

«Бёрнли» и «Манчестер Сити» открывают долгожданный сезон Английской премьер-лиги уже менее чем через час. Оба клуба назвали свои составы на грядущую игру.

«Бёрнли»: Мурич, Робертс, Бейер, О’Ши, Аль-Дахиль, Берге, Корк, Зарури, Браунхилл, Редмонд, Фостер;

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Стоунс, Родри, Грилиш, Силва, Фоден, Альварес, Холанн.

Напомним, что «Бёрнли» оформил возвращение в АПЛ в минувшем сезоне, заняв первое место в Чемпионшипе. «Горожанам» предстоит защищать свой чемпионский титул Премьер-лиги в сезоне грядущем. Поэтому сегодня нас ожидает своеобразный «суперкубок» между лучшими командами двух сильнейших дивизионов Англии.

Текстовую трансляцию события проводит портал LiveResult.ru.