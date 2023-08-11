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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по вратарю «Рейнджерс»

11 Августа 2023 • 21:01 Комментировать
Рейнджерс
...
Ливингстон
Через 18 ч. 45 мин.

Голкипер шотландского «Рейнджерс» Робби Маккрори может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

25-летний футболист был обозначен в качестве одной из кандидатур на роль резервного вратаря «красных дьяволов». Как информирует журналист Крис Джек, «красные дьяволы» уже начали работу над подписанием Маккрори, которое может состояться до закрытия текущего трансферного окна. Потенциальная стоимость трансфера оценивается в 1 млн фунтов стерлингов (менее 1,2 млн евро).

Робби Маккрори провёл лишь шесть матчей за первую команду «Рейнджерс», преимущественно получая игровую практику в арендах. Портал Transfermarkt оценивает шотландца в 400 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023 Рейнджерс Робби Маккрори
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