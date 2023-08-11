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«Манчестер Сити» продвинулся в переговорах с Доку

11 Августа 2023 • 20:52 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.70 2 1.37
Через 0 ч. 29 мин.

Вингер «Ренна» Жереми Доку обсуждает потенциальное сотрудничество с «Манчестер Сити».

Как стало известно в начале месяца, «горожане» рассматривают 21-летнего футболиста в качестве замены ушедшему Рияду Марезу на правом фланге атаки. По обновлённой информации журналиста Фабрицио Романо, бельгиец остаётся приоритетной целью «Сити» наряду с Лукасом Пакета. За последнее время клубу удалось достичь прогресса в личных переговорах с молодым игроком.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жереми Доку в 28 млн евро. Его текущий контракт с «Ренном» рассчитан до середины 2025 года.

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Ренн Манчестер Сити Жереми Доку трансферы футбола - лето 2023
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