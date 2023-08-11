​«Астон Вилла» сделала предложение по Дзаньоло – раскрыты цифры

Полузащитник Николо Дзаньоло может покинуть «Галатасарай» и оказаться в «Астон Вилле». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, бирмингемский клуб сделал предложение по трансферу 24-летнего итальянца.

В предложении речь идёт об аренде Дзаньоло за 3 миллиона евро со взятием на себя зарплаты футболиста в полном объёме. Также «Астон Вилла» хочет включить в соглашение опцию выкупа за 20 миллионов евро. Ещё 7 миллионов евро в этот пункт бирмингемцы хотят прописать как бонусы. Теперь слово за «Галатасараем».

Напомним, что Николо Дзаньоло перебрался в «Галатасарай» в феврале.