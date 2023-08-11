​Тен Хаг – о Кейне: «Мы выбрали нападающего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции получил вопрос о трансфере Гарри Кейна в «Баварию». Ранее этого футболиста слухи связывали и с «красными дьяволами».

«Мы выбрали нападающего [Хёйлунна] и очень счастливы. Кейн – отличный нападающий, это понятно, он много забивает. Конечно, его уход является потерей для АПЛ», - сказал тен Хаг журналистам.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» подписал Расмуса Хёйлунна, который ранее представлял «Аталанту».

В первом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» 14 августа сыграет против «Вулверхэмптона».