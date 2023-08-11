​Мойес высказался о предложении «Манчестер Сити» по Пакета

В последние дни пресса активно связывает полузащитника Лукаса Пакета с переходом из «Вест Хэма» в «Манчестер Сити». Комментарий на этот счёт дал главный тренер лондонской команды Давид Мойес.

«Мы получили предложение по Пакета от «Манчестер Сити», но на текущий момент оно не соответствует нашей оценке», - сказал Мойес журналистам.

Ранее в прессе появилась информация о том, что 25-летний Пакета согласовал с «Манчестер Сити» контракт на шесть сезонов. Теперь «горожанам» предстоит договориться с «Вест Хэмом» о сумме сделки. Лондонцы якобы требуют 110 миллионов евро за игрока сборной Бразилии.