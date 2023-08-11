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​Энцо Фернандес обсудил с Почеттино свою позицию на поле

11 Августа 2023 • 18:25 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
1 2.85 X 3.60 2 2.35
13.08 18:30

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес обсудил с главным тренером команды Маурисио Почеттино свою роль на футбольном поле.

«Я говорил с Почеттино о том, где мне удобнее играть. Мне нравится занимать более высокую позицию в полузащите. Именно на этой позиции я собираюсь играть в новом сезоне», - сказал Фернандес ESPN.

В первом туре Английской премьер-лиги «Челси» будет принимать «Ливерпуль». Матч пройдёт в ближайшее воскресенье, 13 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Стэмфорд Бридж» услышат в 18:30 по московскому времени.

Напомним, что Энцо Фернандес перебрался в «Челси» из «Бенфики» в конце января.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Энцо Фернандес
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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