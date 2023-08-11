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«Эвертон» потратил 12 млн евро на молодого форварда «Спортинга» официально

11 Августа 2023 • 18:03 Комментировать

Ливерпульский «Эвертон» усилил состав 19-летним нападающим лиссабонского «Спортинга» Юссефом Шермити. О переходе футболиста сообщает пресс-служба «ирисок».

Шермити – молодой португальский и тунисский игрок центра нападения, играет исключительно на острие атаки. По данным авторитетного портала Transfermarkt, сумма сделки между клубами составила 12,5 млн евро. Контракт новичок «Эвертона» заключил на четыре года. Самого футболиста портал оценивает в 3 млн.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ «Эвертон» вновь едва не вылетел из Премьер-лиги. По итогам сезона клуб финишировал на 17-м месте в турнирной таблице.

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