​Кейн переходит в «Баварию» за 100+10 млн евро

Нападающий Гарри Кейн всё ближе и ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Баварии». Переговоры мюнхенского гранда с «Тоттенхэмом» были очень сложными, но в самое ближайшее время сделка должна быть полностью закрыта.

Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, даже в пятницу между «Тоттенхэмом» и «Баварией» проходил непростой переговорный процесс. В итоге стороны договорились о трансфере Кейна за 100 миллионов евро и бонусами в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что уже до конца дня пятницы 30-летний Кейн должен пройти медицинское обследование для «Баварии».