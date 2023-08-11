Валлийский «Суонси» официально представил новичка клуба – 19-летнего полузащитника лондонского «Арсенала» Чарли Патино. Молодой футболист проведёт в аренде в новом клубе ближайший сезон.

Патино является воспитанником академий «Лутон Тауна» и «Арсенала». В системе «канониров» игрок находится с 11-летнего возраста. Выступает на позиции центрального и опорного полузащитника, иногда смещается и выше в атаку.

Прошлый сезон игрок провёл в «Блэкпуле», за клуб Чемпионшипа сыграл 37 матчей, в которых отличился тремя голами и четырьмя ассистами.

Transfermarkt оценивает новичка «лебедей» в 12 млн евро.