Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Пакета согласовал контракт с «Манчестер Сити»

11 Августа 2023 • 16:23 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.50 2 1.33
Через 4 ч. 29 мин.

Полузащитник Лукас Пакета стал ближе к трансферу из «Вест Хэма» в «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях журналист Мохамед Бухафси, 25-летний бразилец уже согласовал шестилетний контракт с «горожанами».

Теперь «Манчестер Сити» важно договориться с «Вест Хэмом» - лондонцы требуют за бразильца 110 миллионов евро без бонусов. Переговорный процесс продолжается, но чемпионы Англии настроены оптимистично.

В первом туре Премьер-лиги 11 августа «Манчестер Сити» сыграет против «Бёрнли» на выезде. Не пропустите текстовую трансляцию, которую проведёт портал LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Лукас Пакета трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 22:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.40 5.40 1.36
Видео
12.08.23 в 14:30
Арсенал Арсенал
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.29 6.20 9.60
Видео
12.08.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Фулхэм Фулхэм
2.24 3.45 3.25
Видео
12.08.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Лутон Таун Лутон Таун
1.37 5.20 8.40
Видео
12.08.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Вест Хэм Вест Хэм
2.85 3.45 2.50
Видео
12.08.23 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.90 3.30 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу: «Движемся дальше без Кейна»
16:23 · Англия. Премьер-лига
​Пакета согласовал контракт с «Манчестер Сити»
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино назвал первого вратаря «Челси» прямо сейчас
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Кайседо подписался на страничку «Челси»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Тухель не исключает, что Кейн дебютирует за «Баварию» в Суперкубке Германии
14:21 · Англия. Премьер-лига
Кайседо окончательно отказал «Ливерпулю», игрок хочет только в «Челси»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» хочет пригласить бывшего игрока «Барселоны», который сейчас является свободным агентом
14:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё ещё уверен, что сможет подписать Кайседо
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» попросил Кайседо подождать и не переходить в «Ливерпуль»
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отдаст одного из полузащитников в аренду
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отказаться от Адамса ради Кайседо
13:28 · Англия. Премьер-лига
​Кейн вылетит в Мюнхен - проблема решена 2
13:16 · Англия. Премьер-лига
​Кейн остаётся в аэропорту, ожидая разрешения лететь в Мюнхен 1
12:50 · Англия. Премьер-лига
Ольмо: «Я очень скучаю по Гвардиолу»
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит предложение свыше 127 миллионов евро за Кайседо, решение принято
Все новости
Рекомендуем