​Пакета согласовал контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник Лукас Пакета стал ближе к трансферу из «Вест Хэма» в «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях журналист Мохамед Бухафси, 25-летний бразилец уже согласовал шестилетний контракт с «горожанами».

Теперь «Манчестер Сити» важно договориться с «Вест Хэмом» - лондонцы требуют за бразильца 110 миллионов евро без бонусов. Переговорный процесс продолжается, но чемпионы Англии настроены оптимистично.

В первом туре Премьер-лиги 11 августа «Манчестер Сити» сыграет против «Бёрнли» на выезде. Не пропустите текстовую трансляцию, которую проведёт портал LiveResult.