​Почеттино назвал первого вратаря «Челси» прямо сейчас

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино перед стартом нового сезона высказался на тему основного вратаря команды.

«Санчес и Кепа знают, что будут бороться за позицию номер один. На текущий момент Кепа немного впереди. Со временем мы увидим, сможет ли Санчес бросить вызов Кепе», - сказал Почеттино, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Роберт Санчес в летнее трансферное окно перебрался в «Челси» из «Брайтона». Что касается Кепы, то в последнее время слухи весьма активно связывали его с «Баварией».

В первом туре АПЛ «Челси» 13 августа сыграет против «Ливерпуля».