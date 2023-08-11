​Кайседо подписался на страничку «Челси»

Всё идёт к тому, что полузащитник Мойсес Кайседо перейдёт из «Брайтона» в «Челси», а не в «Ливерпуль». Журналист Фабрицио Романо обращает внимание на тот факт, что 21-летний эквадорец уже подписался на страничку «Челси» в одной из социальных сетей.

Ранее рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп говорил о договорённости клуба по трансферу Кайседо. Впрочем, позже появилась информация о намерении эквадорского полузащитника перебраться в «Челси».

За «Брайтон» Кайседо провёл 53 официальных матча. В них хавбек записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.