Кайседо окончательно отказал «Ливерпулю», игрок хочет только в «Челси»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо окончательно отказался от перехода в «Ливерпуль». По информации от журналиста Фабрицио Романо, 21-летний эквадорец сообщил мерсисайдцам, что хочет перейти только в лондонский «Челси».

«Ливерпуль» ранее согласовал трансфер Кайседо за рекордные для Премьер-лиги 127 миллионов евро, но без одобрения самого игрока сделка не может состояться. Скорее всего, Мойсес станет футболистом «Челси».

Напомним, «синие» уже около трёх месяцев вели переговоры с «Брайтоном» по трансферу Кайседо, но никак не могли оформить сделку из-за высоких финансовых запросов «чаек».