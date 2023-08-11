«Челси» всё ещё уверен, что сможет подписать Кайседо

Лондонский «Челси» всё ещё уверен, что сможет купить у «Брайтона» полузащитника Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, «пенсионеры» не сдаются в борьбе за 21-летнего эквадорца, трансфер которого ночью был согласован «Ливерпулем» за 127 миллионов евро.

Отмечается, что сам футболист всё ещё находится в Лондоне и отказывается ехать на медосмотр. «Ливерпулю» предстоит проделать много работы для того, чтобы подписать контракт с Мойсесом.

Сообщается, что «Челси» также предлагает Кайседо более высокую зарплату, чем «Ливерпуль». В скором времени «пенсионеры» сделают новое предложение «Брайтону».