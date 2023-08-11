«Челси» попросил Кайседо подождать и не переходить в «Ливерпуль»

«Челси» попросил полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо не переходить в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, руководство лондонского клуба попросило эквадорского футболиста подождать пока «Челси» поймёт, как перехватить трансфер у «Ливерпуля». Отмечается, что сам Кайседо сейчас находится в Лондоне и ожидает решения по своему будущему.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» согласовал трансфер Кайседо за 127 миллионов евро, однако «Челси» также не сдаётся и планирует перебить предложение «красных».

В прошлом сезоне 21-летний Кайседо провёл за «Брайтон» 43 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 75 миллионов евро.