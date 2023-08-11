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«Арсенал» отдаст одного из полузащитников в аренду

11 Августа 2023 • 13:53 Комментировать

Полузащитник лондонского «Арсенала» Чарли Патино отправится в аренду. Ближайший сезон 19-летний англичанин проведет в составе «Суонси», об этом информирует журналист Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что в минувшей кампании воспитанник «канониров» выступал в аренде за «Блэкпул». В Чемпионшипе Патино провел 37 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.

Срок трудового соглашение Чарли с лондонским топ-клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Суонси трансферы футбола - лето 2023 Чарли Патино
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