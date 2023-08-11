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«Челси» может отказаться от Адамса ради Кайседо

11 Августа 2023 • 13:40 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
1 1.33 X 5.30 2 9.00
12.08 17:00

Трансфер полузащитника «Лида» Тайлера Адамса в лондонский «Челси» может сорваться. По информации от The Secret Scout, американский хавбек может оказаться в «Брайтоне», если «чайки» согласятся продать «синим» Мойсеса Кайседо.

Эквадорец сейчас ближе к переходу в «Ливерпуль», ведь мерсисайдцы согласовали с «Брайтоном» трансфер за 127 миллионов евро. Тем не менее, сам игрок пока не дал согласие на переход, что дарит надежду «Челси».

«Синие» ранее согласились заплатить «Лидсу» 23 миллиона евро отступных за Адамса, но источник сообщает, что «Челси» может уступить Тайлера «Брайтону», если договорится по трансферу Кайседо.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Брайтон Тайлер Адамс трансферы футбола - лето 2023
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