​Кейн вылетит в Мюнхен - проблема решена

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн должен прибыть в Германию в пятницу днём. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, проблема, из-за которой вылет звёздного футболиста из Лондона задержался, была практически решена.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Бавария» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Кейна за 100 миллионов евро. Сумма может вырасти до 120 миллионов евро за счёт выплат по бонусам.

Гарри Кейну недавно исполнилось 30 лет, он проводит в «Тоттенхэме» всю свою взрослую карьеру.

Добавим, что 12 августа «Бавария» сыграет с «РБ Лейпцигом» в Суперкубке Германии.