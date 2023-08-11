​Кейн остаётся в аэропорту, ожидая разрешения лететь в Мюнхен

Нападающий Гарри Кейн остаётся в аэропорту. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, 30-летний бомбардир ждёт второго зелёного света от «Тоттенхэма» в виде разрешения на вылет в Мюнхен. Ранее «шпоры» одобрили отъезд игрока, но позже отменили решение. Сообщалось, что лондонцы захотели ещё раз уточнить детали трансферной сделки с «Баварией».

Медицинское обследование для Кейна перед переходом в «Баварию» назначено на пятницу. Мюнхенский гранд ждёт приезда футболиста.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» заплатит за Гарри Кейна 100 миллионов евро. Ещё 20 миллионов будут прописаны в сделке как бонусы.