Английская премьер-лига стартует сегодня: какие нововведения мы увидим в новом сезоне

Английская премьер-лига стартует уже в этот уикенд. Ежегодно самая популярная лига вносит новшества. В этот раз ждём более длинные по времени матчи и большое количество предупреждений от судей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, какие изменения в правилах ожидать от нового сезона АПЛ.

Матчи станут длиннее

Прошедший чемпионат мира в Катаре запомнился различными рекордами. И один из них был связан с длительностью матчей. Чуть ли не в завершении каждого поединка на табло можно было увидеть цифру 100 и даже больше. Англия и Иран установили рекорд, отыграв целых 117 минут минут! Главный судья встречи Рафаэл Клаус добавил 14 и 10 минут к каждому из таймов.

В АПЛ берут курс на такую же длительность поединков. В подтверждение тому матч на Суперкубок между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», в котором Троссард позволил «канонирам» спасти ничью на 11-й компенсированной минуте матча. Футбольные законодатели из IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) считает, что таким образом будет увеличено эффективное игровое время. Для поклонников Английской премьер-лиги, безусловно, это плюс. Матчи станут ещё более захватывающими, а концовки, в которых клубы отыграют чуть ли не треть тайма, позволят перевернуть игру. И без того высокий рейтинг АПЛ устремится в небеса.

Говард Уэбб поддерживает нововведение

Глава Совета профессиональных арбитров Ховард Уэбб один из сторонников нововведения с увеличением игрового времени. Сокращение игрового времени, т.е. когда мяч находится в игре, до 54 минут в АПЛ – это повод для введения изменений. Уэбб заявил: «В этом сезоне мы будем просить судей указать точное количество времени для голов, замен, иных временных задержек, а не просто использовать эмпирическое правило 30 секунд, как это было раньше. Цель состоит не в том, чтобы игроки бегали без остановки в течение 90 минут, а в том, чтобы увеличить это эффективное игровое время». Любопытно, что рассматривался вариант с двумя таймами по 30 минут «чистого времени», но этот вариант был отвергнут по причине того, что матчи займут ещё больше времени.

Борьба с затяжкой времени

Одной из отрицательных сторон увеличения игрового времени матча является тактическая затяжка времени. Для этого судьям в АПЛ дали указания наказывать игроков жёлтыми карточками за намёк на затяжку времени. Любой небрежный отброс мяча на исходе поединка теперь будет караться «горчичником». Вратарю, который собирается попить воды, не слышит свистка или долго идёт за мячом перед вводом игрового снаряда в игру, жёлтая карточка будет показана намного раньше, нежели в компенсированное время. Кроме того, судейский корпус Англии собирается решить вопрос с затяжками времени по причине повреждений. С этого сезона любой получивший повреждение игрок должен покинуть поле для лечения и оставаться за его пределами не менее 30 секунд, прежде чем его снова пригласят на поле.

Не трогай арбитра

Наверняка вам знакома ситуация, когда игроки одной из команд не согласны с решением арбитра, окружают его и просят пересмотреть решение. В АПЛ решили бороться и с этим. И если в прошлые годы, за подобное поведение игроков взимался денежный штраф с клубов, то теперь к этому добавится и то, что за любое касание рефери последует незамедлительная жёлтая карточка. Таким образом, лига хочет повысить статус судьи.

Большего уважения ожидают и со стороны наставников и представителей клуба, которые находятся на скамейке запасных. Любое неуважительное отношение к рефери, вплоть до лишнего жеста – неминуемое предупреждение или удаление. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уже получил свой «горчичник» в рамках матча на Суперкубок за махание виртуальной карточкой.

Кроме того, теперь только один член тренерского штаба может находиться в пределах технической зоны. Если кто-то ещё из представителей клуба выйдет в эту зону, то он получит предупреждение.

Теперь ВАР будут не только смотреть, но и слушать

В мае этого года в рамках эксперимента АПЛ поделилась аудиозаписями взаимодействия рефери на поле и тех, кто просматривает события на ВАР. Лига считает эксперимент успешным и готова делиться аудиозаписями этих переговоров. Говард Уэбб заявил, что один раз в месяц будут выбирать наиболее интересную игровую ситуацию и выносить её на публику.

Будет увеличено и количество камер, особенно, возле штрафных площадей. Это позволит убрать «слепые зоны» и теперь любое действие игрока будет под пристальным вниманием десятка камер. Однако в АПЛ пока что не решили внедрять технологию полуавтоматического офсайда. Но, как заявляет Уэбб, это дело времени.

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Двойное наказание

АПЛ вносит новшество в так называемое правило «двойного наказания». Если раньше игрок, который мешал забить 100% гол в своей штрафной площади зарабатывал удаление, и его команда получала пенальти, то с нового сезона вводится новое правило. Если рефери назначает пенальти, то нарушителю должна быть показана жёлтая карточка.

Старт сезона АПЛ – это долгожданное событие. Матчи на Туманном Альбионе станут длиннее, правила жёстче, а любое действие игроков не уйдёт от зоркого ВАР. Следить за всеми поединками Английской премьер-лиги можно здесь.

Константин Лицин