Клопп: «Я ошибался, когда критиковал трансфер Погба за 100 миллионов евро»

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил интересный вопрос на пресс-конференции. После того, как мерсисайдцы согласовали с «Брайтоном» трансфер полузащитника Мойсесу Кайседо за 127 миллионов евро, немцу на пресс-конференции напомнили его же фразу семилетней давности. Когда «Манчестер Юнайтед» в 2016 году купил Поля Погба за 100 миллионов евро, Клопп сказал: «Если в футболе это однажды станет нормой, я больше не буду работать».

«Честно говоря, к сегодняшнему дню многое изменилось. Нравится ли мне это? Нет. Но понимаю ли я, что ошибался? Определённо да. Именно так всё и работает», – сказал Клопп на пресс-конференции.