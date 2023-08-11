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Хау: «Я бы хотел видеть в «Ньюкасле» ещё одного новичка»

11 Августа 2023 • 12:26 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
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12.08 19:30

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о своих ожиданиях от оставшихся дней трансферного окна. Напомним, «сороки» этим летом уже более 153 миллионов евро, купив Сандро Тонали, Харви Барнса, Тино Ливраменто и Янкубу Минте.

«Я бы хотел видеть в «Ньюкасле» ещё одного новичка. Тогда я думаю, у нас будет идеальная глубина состава. Нам нужно быть креативными. Многое также будет зависеть от того, будут ли у нас травмы к концу трансферного окна», – сказал Хау на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне «Ньюкасл» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, благодаря чему сыграет в Лиге чемпионов.

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Ньюкасл Эдди Хау трансферы футбола - лето 2023
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