Хау: «Я бы хотел видеть в «Ньюкасле» ещё одного новичка»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о своих ожиданиях от оставшихся дней трансферного окна. Напомним, «сороки» этим летом уже более 153 миллионов евро, купив Сандро Тонали, Харви Барнса, Тино Ливраменто и Янкубу Минте.

«Я бы хотел видеть в «Ньюкасле» ещё одного новичка. Тогда я думаю, у нас будет идеальная глубина состава. Нам нужно быть креативными. Многое также будет зависеть от того, будут ли у нас травмы к концу трансферного окна», – сказал Хау на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне «Ньюкасл» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, благодаря чему сыграет в Лиге чемпионов.