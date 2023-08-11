«Челси» заверил Кайседо, что скоро согласует его трансфер с «Брайтоном»

Лондонский «Челси» не теряет надежд выиграть гонку за полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо. По информации от The Secret Scout, представители «пенсионеров» сегодня утром поговорили с эквадорцем и его окружением. В ходе беседы клуб заверил Мойсеса, что в скором времени согласует сделку с «Брайтоном» и перебьёт предложение «Ливерпуля» в размере 127 миллионов евро.

Источник сообщает, что на фоне попыток «Челси» перевернуть ситуацию мерсисайдская команда делает всё возможное для закрытия сделки в кратчайшие сроки. Ранее тренер «скаузеров» Юрген Клопп подтвердил согласование трансфера Кайседо, но при этом сказал, что с самим игроком ещё предстоит договориться по личным условиям.